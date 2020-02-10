«Митькам» в безвозмездное пользование передают помещение на Марата

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) завершил передачу помещения на улице Марата, 36-38, литера А ассоциации «Творческое объединение «Митьки».

Помещение 10-H площадью 32 кв. метра передано объединению в безвозмездное пользование. Письмо с уведомлением от КИО руководитель группы «Митьки» Дмитрий Шагин получил 10 февраля. Об этом он рассказала gazeta.spb.ru.

«Договор надо сделать теперь. Этим занимаются юристы», — уточнил Шагин.

Использоваться помещение будет под творческую мастерскую и выставочный центр.

Напомним, в сентябре 2019 года «Митьки» получили предписание об освобождении помещения на улице Марата. Как выяснилось позже, выдано оно было ошибочно. В КИО пояснили, что переоформить договор аренды потребовалось в связи со сменой юридического лица. То, что арт-группе ничего не грозит, подтвердил губернатор Александр Беглов.