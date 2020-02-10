Hyundai разогнался и влетел в «ГАЗель» на Пискаревском проспекте

В Петербурге на Пискаревском проспекте не поделили дорогу легковой автомобиль и «ГАЗель». Обошлось без пострадавших.

Авария случилась в понедельник, 10 февраля, около дома №35. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель за рулем легковушки марки Hyundai Solaris разогнался и не успел затормозить перед светофором, в итоге влетел в «ГАЗель». От столкновения передняя часть легковушки сильно помялась.

«Хлопок был такой силы, как будто газовый баллон взорвался», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Обошлось без пострадавших.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о ДТП с участием автобуса и маршрутки. Машины столкнулись около станции метро «Ломоносовская».