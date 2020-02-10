Под Сортировочным мостом фургон потерял часть груза

В Петербурге под Сортировочным мостом застрял фургон. По словам очевидцев, он «сбросил лишнее».

Все произошло в понедельник, 10 февраля. Подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где появились фотографии поврежденной «ГАЗели» рассказали, что ежедневно по 2-3 машины там не проезжает.

По предварительным данным, никто не пострадал, но проезжая часть занята. Проезд на этом участке временно затруднен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о ДТП на Пискаревском проспекте. Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и спровоцировал ДТП.