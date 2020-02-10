На Непокоренных задержали женщину, находящуюся в розыске за убийство

На Непокоренных задержали женщину, находящуюся в розыске за убийство
Женщина попыталась обмануть правоохранителей. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске за убийство. Она попыталась обмануть правоохранителей, предъявив фальшивые документы.

Все произошло в пятницу, 7 февраля, на проспекте Непокоренных. Сигнал с тревожной кнопки росгвардейцы получили из отдела УФМС, когда находились на маршруте патрулирования. Они оперативно прибыли на место происшествия и задержали там гражданку. Документы, которые она предъявила, вызвали сомнения в подлинности.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске как осужденная, уклонившаяся от лишения свободы, по уголовному делу за убийство.

Задержанную передали сотрудникам отдела полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о ДТП под сортировочным мостом. Фургон потерял там часть груза.

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