«И вызывать никого не надо»: на ЗСД эвакуатор снес Renault

&#171;И вызывать никого не надо&#187;: на ЗСД эвакуатор снес Renault
Авария случилась на ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на ЗСД не поделили дорогу эвакуатор и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась сегодня, 10 февраля, на внутреннем кольце перед Западным скоростном диаметром. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка марки Renault получила незначительные повреждения.

«И вызывать не надо, сразу погрузят», — пошутил пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о задержании женщины в Петербурге, находящейся в розыске за убийство

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп зсд новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Местные жители пытаются потушить полыхающие дома в поселке Новоселье
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за пикет против повышения тарифов
«И вызывать никого не надо»: на ЗСД эвакуатор снес Renault
МЧС усилило контроль за радиацией в Москве
«Люди в белых халатх» взяли у ребенка анализ на коронавирус пока ...
Семак не знает, продлит ли контракт с «Зенитом»
На Непокоренных задержали женщину, находящуюся в розыске за убийство
Археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском ...