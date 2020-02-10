«И вызывать никого не надо»: на ЗСД эвакуатор снес Renault

В Петербурге на ЗСД не поделили дорогу эвакуатор и легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.
Авария случилась сегодня, 10 февраля, на внутреннем кольце перед Западным скоростном диаметром. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка марки Renault получила незначительные повреждения.
«И вызывать не надо, сразу погрузят», — пошутил пользователь социальной сети «ВКонтакте».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщили о задержании женщины в Петербурге, находящейся в розыске за убийство