Местные жители пытаются потушить полыхающие дома в поселке Новоселье

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар. По словам очевидцев, в поселке Новоселье полыхают два частных дома.
Обо всем стало известно в понедельник, 10 февраля, около 6 часов вечера. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что огонь полностью охватил постройку.
«Сначала загорелся один дом», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей огонь распространился на вторую постройку. Они также отметили, что местные жители пытаются тушить пламя своими силами.
«Служб на месте нет», — написал подписчик.
Причины пожара пока неизвестны.
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