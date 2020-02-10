В порту Петербурга задержали более 17 тонн детского питания из Италии

В порту Петербурга задержали более 17 тонн детского питания из Италии
Были задержаны две партии питания для детей. Фото: pixabay

В порту Северной столицы сотрудники управления регионального Россельхознадзора задержали более 17 тонн детского питания. Две партии продукции прибыли из Италии.

Питание произвели в городе Борго Граппа, расположенном на южном побережье региона Лацио. Инспекторы провели ветеринарный контроль партий весом 17,68 тонн.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям, выяснилось, что в сопроводительных документах на детское питание не указан адрес и наименование предприятия-производителя.

В результате на грузополучателя был составлен протокол об административном правонарушении. До получения разъяснений от итальянской ветеринарной службы груз останется в порту города.

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