В порту Петербурга задержали более 17 тонн детского питания из Италии

В порту Северной столицы сотрудники управления регионального Россельхознадзора задержали более 17 тонн детского питания. Две партии продукции прибыли из Италии.
Питание произвели в городе Борго Граппа, расположенном на южном побережье региона Лацио. Инспекторы провели ветеринарный контроль партий весом 17,68 тонн.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям, выяснилось, что в сопроводительных документах на детское питание не указан адрес и наименование предприятия-производителя.
В результате на грузополучателя был составлен протокол об административном правонарушении. До получения разъяснений от итальянской ветеринарной службы груз останется в порту города.
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