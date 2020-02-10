В Петербурге создатель Вселенной Marvel представил комикс для окнобольных детей

В Петербурге создатель Вселенной Marvel представил комикс для окнобольных детей
Разворот комикса. Фото: стоп-кадр lentv24.ru

В Северной столице презентовали обучающий комикс «Бесстрашный Человек-Протон». Новый супергерой всемирно известной вселенной Marvel должен вдохновить больных раком детей бороться за жизнь.

В понедельник, 10 февраля, в Медицинском институте имени Березина показали нового героя Marvel. Учреждение впервые выпустило комикс на русском языке. Как сообщило «ЛЕН ТВ 24«, автор персонажа Стив Энглхарт приехал на презентацию в Петербург лично.

Доктор онкоклиники и супергерой Человек-Протон расскажет малышам, как проходит лечение. И объяснит, что иногда, для здоровья, нужно потерпеть.

«Объяснить четырёхлетнему ребёнку, зачем ему 32 анестезии ежедневно, всё-таки сложно. Другое дело — если так поступает супергерой в обучающем комиксе», — заявил один из родителей пациента института.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщили, что Disney объявил даты выхода фильмов Marvel до 2023 года

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
марвел новости спб онкология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сосновом Бору местный энтузиаст разгадал тайну могилы Анны Беквор на ...
В Петербурге создатель Вселенной Marvel представил комикс для окнобольных детей
В Петербурге возбудили дело об убийстве после исчезновения студента-медика
В порту Петербурга задержали более 17 тонн детского питания из Италии
Местные жители пытаются потушить полыхающие дома в поселке Новоселье
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за пикет против повышения тарифов
«И вызывать никого не надо»: на ЗСД эвакуатор снес Renault
МЧС усилило контроль за радиацией в Москве