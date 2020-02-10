В Петербурге создатель Вселенной Marvel представил комикс для окнобольных детей

В Северной столице презентовали обучающий комикс «Бесстрашный Человек-Протон». Новый супергерой всемирно известной вселенной Marvel должен вдохновить больных раком детей бороться за жизнь.

В понедельник, 10 февраля, в Медицинском институте имени Березина показали нового героя Marvel. Учреждение впервые выпустило комикс на русском языке. Как сообщило «ЛЕН ТВ 24«, автор персонажа Стив Энглхарт приехал на презентацию в Петербург лично.

Доктор онкоклиники и супергерой Человек-Протон расскажет малышам, как проходит лечение. И объяснит, что иногда, для здоровья, нужно потерпеть.

«Объяснить четырёхлетнему ребёнку, зачем ему 32 анестезии ежедневно, всё-таки сложно. Другое дело — если так поступает супергерой в обучающем комиксе», — заявил один из родителей пациента института.

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