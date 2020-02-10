В Петербурге проверили заявление об избиении малыша

С ребенком все в порядке, уверены в ведомстве. Фото: Pixabay

С ребенком все в порядке, уверены в ведомстве. Фото: Pixabay

На крики из соседней квартиры пожаловалась блогерша – она позвонила в полицию, инициировав расследование.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщили в ГУ МВД России. Общественный совет отреагировал на жалобы блогерши и отправился домой к ее соседям – девушка уверяла, что родители избивали ребенка и доводили его до слез. Сотрудники правоохранительных органов пообщались с молодой семьей, которая воспитывает четырёхлетнего малыша. Они не вызвали подозрений, так что в ведомстве уверены, что причин для беспокойства нет.

Сама заявительница на связь с властями не выходила. Теперь сотрудники МВД собираются наведаться к другим семьям и проверить, в каких условиях содержат детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан подозреваемый в смертельном избиении в Ушевицах. Как полагает следствие, вечером 26 января между потерпевшим и его знакомым произошла ссора. Мужчины вместе распивали алкоголь, а после повздорили. На улице конфликт перерос в драку.