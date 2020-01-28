Задержан подозреваемый в смертельном избиении в Ушевицах

В Ленобласти задержали подозреваемого в смертельном избиении знакомого. Фото: unsplash.com

В Ленобласти задержали подозреваемого в смертельном избиении знакомого. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области 47-летнего жителя деревни Ушевицы забили до смерти. Его тело обнаружили в квартире с травмами головы.

В избиении мужчины подозревают 43-летнего местного жителя. Он задержан в процессуальном порядке и допрошен следователем, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Как полагает следствие, вечером 26 января между потерпевшим и его знакомым произошла ссора. Мужчины вместе распивали алкоголь, а после повздорили. На улице конфликт перерос в драку.

«Подозреваемый избил потерпевшего, после чего привел его к себе домой, где тот от полученных телесных повреждений скончался», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обстоятельства произошедшего и мотивы преступления устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину похитили и избили. От полученных травм он скончался.