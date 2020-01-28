В Петербурге арестовали водителя на каршеринге с человеком в багажнике

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Александра Панилова. Его обвиняют в похищении и избиении человека, повлекшем смерть по неосторожности.

Решением суда Панилов арестован. Под стражей он пробудет до 25 марта 2020 году. Свою вину мужчина признал частично, сообщает Объединенная пресс-служба Петербурга.

Как полагает следствие, 26 января Панилов и два его сообщника решили похитить мужчину. Они намеревались вернуть телефон, который тот украл у их знакомой.

Злоумышленники вошли в парадную дома 5, корпус 4 по улице Кржижановского, где напали на мужчину. Избив его, они силой затащили того в багажник каршерингового Renault Kaptur.

После чего мужчину против его воли увезли к берегу реки Охты. Там его вытащили на улицу и избили руками и ногами по голове, шее и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.