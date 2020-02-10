Стало известно о смерти участника штурма дворца Амин

Разведчику было 83 года. Он скончался несколько дней назад.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Генерал-лейтенант Александр Голубев скончался восьмого числа, ему было 83 года. Разведчик запомнился многими подвигами, но одним из главных считают штурм дворца Амина в 1979 году, пишут РИА Новости. За это ему вручили Орден Красного Знамени, который невозможно «обмыть шампанским», так как он «завоеван кровью».

Напоминаем, что Голубев служил в разведке с 1969 года – после он не раз отправлялся за границу на командировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сбежавший после смертельного ДТП в Тосно водитель попал под статью. Личность его пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».