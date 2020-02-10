На КАД в результате ДТП умерла женщина

На КАД в результате ДТП умерла женщина
Личность погибшей не установлена. Фото: Pixabay

Она получила тяжелые травмы, а затем скончалась, так и не дождавшись помощи врачей.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось вечером в понедельник на 111-м километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись «Ренаулт» и ВАЗ 21112 — в результате отечественную легковушку отбросило в водоналивное ограждение. Пассажирка ВАЗ в результате аварии получила серьезные травмы, отчего и скончалась на месте. Предполагаемый виновник ДТП скрылся, его сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства инцидента выясняются. Пока что личность погибшей не раскрыта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Васильевском пострадали двое. Виновник задержан. Травмированные находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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