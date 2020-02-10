В ДТП на Васильевском пострадали двое. Виновник задержан

Травмированные находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 10 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на 22-й линии на Васильевском острове – там «БМВ» врезался в маршрутку. До этого, рассказывают свидетели, иномарка столкнулась с «Ренаултом». Водитель автомобиля пытался скрыться с места инцидента, но его удалось вовремя остановить. Его задержали, а двух пострадавших отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что местные жители пытаются потушить полыхающие дома в поселке Новоселье. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей огонь распространился на вторую постройку. Они также отметили, что местные жители пытаются тушить пламя своими силами