В ДТП на Васильевском пострадали двое. Виновник задержан

В ДТП на Васильевском пострадали двое. Виновник задержан
Людей госпитализировали с места происшествия. Фото: Pixabay

Травмированные находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 10 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на 22-й линии на Васильевском острове – там «БМВ» врезался в маршрутку. До этого, рассказывают свидетели, иномарка столкнулась с «Ренаултом». Водитель автомобиля пытался скрыться с места инцидента, но его удалось вовремя остановить. Его задержали, а двух пострадавших отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что местные жители пытаются потушить полыхающие дома в поселке Новоселье. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей огонь распространился на вторую постройку. Они также отметили, что местные жители пытаются тушить пламя своими силами

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