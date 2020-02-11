Пассажирам «Ласточки» снизили цены на билет из Москвы дом Петербурга

Пассажирам &#171;Ласточки&#187; снизили цены на билет из Москвы дом Петербурга
Ласточка в Кузнечное будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

Жители «двух столиц», Москвы и Петербурга, имеют возможность приобрести билеты на электропоезда «Ласточка» со скидкой, которая будет действовать в течение всего февраля.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, билеты будут продаваться по 999 рублей на поезда, которые ходят в период с понедельника по четверг и в субботу. Билеты в эконом-класс можно будет приобрести за сумму от 1100 рублей, а пассажирам бизнес-класса билет обойдется в сумму от двух тысяч рублей.

В пресс-службе отметили, что 30% скидка распространяется на граждан до 21 года или старше 60 лет. Кроме того, покупка билетов туда-обратно снижает скидку до 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» запустят по маршруту Петербург — Москва.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ласточка москва новости спб ржд транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае от коронавируса скончались 1016 человек
Соловьев отреагировал на смех телеведущей над льготами
Пассажирам «Ласточки» снизили цены на билет из Москвы дом Петербурга
В Сестрорецке разрешили ввести больничный комплекс с роддомом
В Ленобласти выделят 20 млн рублей на уничтожение борщевика
В Ленобласти тушили дом на 250 кв. метров
Ветлицкая продемонстрировала платье более чем за 300 тыс. рублей
Лера Кудрявцева считает, что ее муж «захотел переспать со старушкой»