Пассажирам «Ласточки» снизили цены на билет из Москвы дом Петербурга

Жители «двух столиц», Москвы и Петербурга, имеют возможность приобрести билеты на электропоезда «Ласточка» со скидкой, которая будет действовать в течение всего февраля.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, билеты будут продаваться по 999 рублей на поезда, которые ходят в период с понедельника по четверг и в субботу. Билеты в эконом-класс можно будет приобрести за сумму от 1100 рублей, а пассажирам бизнес-класса билет обойдется в сумму от двух тысяч рублей.

В пресс-службе отметили, что 30% скидка распространяется на граждан до 21 года или старше 60 лет. Кроме того, покупка билетов туда-обратно снижает скидку до 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» запустят по маршруту Петербург — Москва.