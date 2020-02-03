Дополнительные «Ласточки» запустят по маршруту Петербург — Москва

Дополнительные &#171;Ласточки&#187; запустят по маршруту Петербург &#8212; Москва
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Между «двумя столицами» в феврале будут запущены дополнительные электрички повышенной комфортности, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Первый дополнительный электропоезд «Ласточка» отправится из Москвы в 16:53 в пятницу, 7 февраля. Северную столицу дополнительная электричка покинет в 11:35 в следующий четверг, 14 февраля.

Пассажиры могут приобрести билеты на дополнительные поезда уже сейчас, в железнодорожных кассах, а также на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Билеты продаются по фиксированной цене. Стоит отметить, что при оформлении билета для пассажиров младше 21 года и старше 50 лет цена снижается на 30%. Кроме того, по тарифу «Туда-обратно» действует скидка 20% на обратный билет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» довезут пассажиров из Петербурга до Рускеалы.

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