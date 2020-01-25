Дополнительные «Ласточки» довезут пассажиров из Петербурга до Рускеалы

РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Северной столицей и горным парком «Рускеала» в Сортавальском район Карелии.

Как сообщает пресс-служба РЖД, дополнительные электропоезда будут курсировать между Петербургом и Рускеалой в период праздников в феврале и марте.

Дополнительные «Ласточки» №825/826, в которых будет улучшенная компоновка мест, отправятся из города на Неве 22 и 23 февраля, а в марте — 7 и 8 числа. Все маршруты будут отправляться в 8 утра, а прибывать на конечную останову в Карелии — в 12:45.

Поезда из горного парка обратно будут ездить в те же дни в 18:50, пассажиры доедут до Петербурга в 23:55.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 18 января на участке Сосново — Санкт-Петербург начнут курсировать «Ласточки».