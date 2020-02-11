Соловьев отреагировал на смех телеведущей над льготами

Журналист Владимир Соловьев поделился мнением об инциденте с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, которая расхохоталась во время съемок новости о повышении льгот на 3%.

По словам Соловьева, которые приводит URA.RU, он не поверил в правдивость этой новости и принял видео за неудачный пранк. Он считает, что эа ситуация неоднозначна. «Что это? Для чего это было? Откуда появилось?»,— спросил Соловьев.

Журналист уверен, что в ВГТРК обязательно проведут проверку и выяснят причины инцидента. При этом он отметил, что не знает случаев, когда за такое могли уволить. Он добавил, что руководство всегда уважительно относится с своим сотрудникам.

Напомним, в сети распространили видеозапись, на которой ведущая начала смеяться после прочтения новости о том, что в ежемесячный социальный набор для льготников заложили 137 рублей на международный проезд в санаторий и обратно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у ведущей госканала начался приступ дикого смеха после слов о льготах в России.