Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», в изменения внесено предложение о выдаче сертификата за рождение или усыновление первого ребенка с начала 2020 года, а за второго и последующего ребенка предлагается выплачивать 616 617 рублей.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак считает, что нужно как можно скорее реализовать предложения российского президента Владимира Путина. По словам Турчака, расширение программы маткапитала и возможностей его применения является одной из главных задач партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца.