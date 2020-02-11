Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала. Фото: pixabay

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», в изменения внесено предложение о выдаче сертификата за рождение или усыновление первого ребенка с начала 2020 года, а за второго и последующего ребенка предлагается выплачивать 616 617 рублей.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак считает, что нужно как можно скорее реализовать предложения российского президента Владимира Путина. По словам Турчака, расширение программы маткапитала и возможностей его применения является одной из главных задач партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца.

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Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала