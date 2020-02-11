Автобус сбил мужчину на «зебре» на Передовиков

Пешеход госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчину сбил автобус, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, все произошло на регулируемом пешеходе на улице Передовиков, где 33-летний мужчина переходил проезжую часть. В этот момент автобус ПАЗ поворачивал налево и сбил пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы. Его доставили в местное медучреждение в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту наезда на пешехода.

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