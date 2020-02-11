Такси влетело в остановку на перекрестке Индустриального и Хасанской

Такси влетело в остановку на перекрестке Индустриального и Хасанской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром, 11 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей врезался в остановку в результате столкновения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло на пересечении Индустриального проспекта и Хасанской улицы. Там столкнулись черная Chevrolet Lacetti и автомобиль такси. После столкновения последнюю машину отбросило в остановку общественного транспорта. Повезло, что в тот момент на остановке никого не было.

«Все живы», — написал автор публикации.

Оба автомобиля серьезно повреждены. Пока неизвестно, получил ли кто-нибудь из водителей или возможных пассажиров травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово машина чуть не переехала маленькую девочку. Водитель вовремя заметил ребенка, который выскочил на проезжую часть.

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