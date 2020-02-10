В Кудрово машина чуть не переехала маленькую девочку

Водитель вовремя заметил ребенка, который выскочил на проезжую часть.

Все случилось вечером 10 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел в Кудрово – автомобиль ехал по дороге, когда неожиданно на полосу выскочила маленькая девочка. Еще чуть-чуть и машина бы переехала ребенка, но все обошлось. В посте водитель поругался на родителей, которые не следят за своими детьми и позволяют им в одиночестве разгуливать в таких опасных местах. К слову, поблизости не было «зебры».

В комментариях водителя многие поддержали, отметив, что петербуржцам стоит бережнее относиться к своим чадам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный мужчин заставил ДПС погоняться за собой по центру Петербурга. В результате водитель нарушил несколько ПДД, его поймали на набережной реки Мойки и в отношении него составили пять протоколов.