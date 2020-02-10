Пьяный мужчин заставил ДПС погоняться за собой по центру Петербурга

Водитель ехал по встречной полосе и не собирался останавливаться.

Об этом стало известно сегодня вечером, 10 февраля. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все случилось на Миллионной улице – сотрудники ДПС заметили мужчину, который ехал по встречной полосе после девяти вечера. Они попытались его остановить, но это было не так-то просто. Странный мужчина попытался скрыться, так что сотрудникам правоохранительных органов пришлось погоняться за ним по центру Петербурга. В результате водитель нарушил несколько ПДД, его поймали на набережной реки Мойки и в отношении него составили пять протоколов. Уточняется, что беглец был пьян, а в машине у него нашли бутылки из-под алкоголя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в результате ДТП умерла женщина. Она получила тяжелые травмы, а затем скончалась, так и не дождавшись помощи врачей.