Правительство обсуждает идею снизить страховые взносы

Правительство РФ, по слухам, вернулось к обсуждению вопроса о снижении страховых взносов. Рассматривается возможность снижения общей ставки с 30% до 23-25%.

Пониженная ставка для относительно высоких зарплата при этом может быть отменена, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных источников.

Изменения могут способствовать обелению рынка труда, повышению конкурентоспособности, росту доходов населения и экономики.

Вопрос о том, как компенсировать потери внебюджетных фондов, находится в процессе обсуждения.

Напомним, что снижение страховых взносов до 22% власти рассматривали в 2017-2018 году, когда обсуждалось повышение НДС с 18% до 22%. В итоге публичная дискуссия завершилась, а НДС повысили до 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страховые пенсии неработающих пенсионеров индексировались на 6,6%.