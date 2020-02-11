Правительство обсуждает идею снизить страховые взносы

Правительство обсуждает идею снизить страховые взносы
Правительство РФ. Фото: government.ru

Правительство РФ, по слухам, вернулось к обсуждению вопроса о снижении страховых взносов. Рассматривается возможность снижения общей ставки с 30% до 23-25%.

Пониженная ставка для относительно высоких зарплата при этом может быть отменена, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных источников.

Изменения могут способствовать обелению рынка труда, повышению конкурентоспособности, росту доходов населения и экономики.

Вопрос о том, как компенсировать потери внебюджетных фондов, находится в процессе обсуждения.

Напомним, что снижение страховых взносов до 22% власти рассматривали в 2017-2018 году, когда обсуждалось повышение НДС с 18% до 22%. В итоге публичная дискуссия завершилась, а НДС повысили до 20%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страховые пенсии неработающих пенсионеров индексировались на 6,6%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
правительство страховые взносы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Траты китайцев в России снизились из-за коронавируса
Надежду Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Маршрутка «впечаталась» в грузовик на проспекте Культуры
Правительство обсуждает идею снизить страховые взносы
Петербуржец со скалкой до смерти забил своего отца на Бабушкина
Продавца оштрафовали на 35 тысяч за продажу алкоголя подросткам
Тела погибших в Таиланде детей транспортируют в Россию через 10 дней
Безработный рассылал юным петербурженкам откровенные фото