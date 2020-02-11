Надежду Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Надежду Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Надежда Толоконникова. Фото: instagram.com/nadyariot

Задержанную ночью участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову отпустили из отделения полиции в Петербурге. Об этом она сообщила в соцсетях.

Как рассказала сама Толоконникова на своем аккаунте в Instagram, она и другие задержанные петербургской полицией были отпущены.

«Меня и других доставленных в полицию города на Неве из художественной студии, отпустили», — пишет участница группы, добавив, что поводом для задержания стала жалоба об утечке газа.

Толоконникову и еще 12 человек задержали в ночь на вторник, 11 февраля, во время фотосъемки в студии. Их доставили в 16-й отдел полиции Василеостровского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в киностудии «Ленфильм» полицейские остановили съемки клипа Pussy Riot.

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