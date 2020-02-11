Труп мужчины с гематомами найден в квартире на Искровском

Все произошло в квартире на Искровском проспекте. Фото: Google.View

Все произошло в квартире на Искровском проспекте. Фото: Google.View

В Невском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту обнаружения трупа в квартире.

Как сообщили в главке МВД по региону, о найденном трупе мужчины полиция узнала от службы 03 днем в понедельник, 10 февраля. Все произошло в квартире дома №20 по Искровскому проспекту. Там был обнаружен труп мужчины с гематомами на лице. Его личность устанавливается, известно лишь, что ему около 40 лет. Сейчас в морге устанавливают причину смерти.

Наряд полиции доставил в отдел четверых пьяных граждан: двух женщин и двух мужчин. Они находились в квартире, где был найден труп. В отдел полиции их доставили для дачи объяснений.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в заброшенном доме в Ломоносове найден труп мужчины с объеденной головой.