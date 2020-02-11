Дама с сайта знакомств ушла от пожилого бизнесмена, захватив 3 млн рублей

Петербургская полиция по горячим следам задержала подозреваемую в краже сейфа у пожилого мужчины, с которым познакомилась на сайте знакомств. Женщина уже успела покинуть регион.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, днем в понедельник, 10 февраля, в полицию обратился 67-летний учредитель коммерческой фирмы. Он рассказал, что два месяца назад познакомился на сайте знакомств с женщиной. Они провели вместе ночь в квартире на Савушкина, а на утро дама пропала, прихватив с собой сейф с тремя миллионами рублей. Эти деньги мужчина взял кредит на открытие бизнеса.

Подозреваемая была задержана в Псковской области, она ехала на поезде в Москву. Ей 33 года и оня является гражданкой одной из среднеазиатских стран. Из столицы она хотела уехать на родину.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор украл из сейфа 3000 евро и 2000 долларов в Московском районе.