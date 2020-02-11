В Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка

В Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Колпинский районный суд вынес приговор двум бывшим правоохранителям по делу об избиении 17-летнего подростка, который был задержан за административное правонарушение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве, оба, по решению суда, сядут в колонию общего режима на полтора года. Их также лишили права занимать должность в госорганах в течение двух лет. Слушание дела проходило в особом порядке, а подсудимые признали свою вину. Они также выплатили подростку по 50 тысяч рублей.

Все произошло в коне мая 2019 года в одном из полицейских отделений, куда юноша был доставлен за административное правонарушение. Там стражи порядка избили юношу резиновой дубинкой. Удары пришлись по ягодицам и спине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд арестовал подозреваемого в получении взятки от бывшего ректора Аграрного университета Ефимова.

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