Ford Focus разбился в ДТП на Седова

На перекрестке Книпович и Седова произошло ДТП с участием двух иномарок.
По словам очевидцев, проезжу часть не смогли поделить на перекрестке «Фокус» и «Логан». Больше всего повреждений получил «Форд Фокус», сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Кроме машин, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
«Фокус из фольги что ли?», — пишут пользователи Сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском и Московском районе Петербурга загорелись четыре автомобиля. Неизвестных поджигателей разыскивает полиция.