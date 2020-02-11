Ford Focus разбился в ДТП на Седова

На перекрестке Книпович и Седова произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, проезжу часть не смогли поделить на перекрестке «Фокус» и «Логан». Больше всего повреждений получил «Форд Фокус», сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Кроме машин, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Фокус из фольги что ли?», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском и Московском районе Петербурга загорелись четыре автомобиля. Неизвестных поджигателей разыскивает полиция.