Монтажник госпитализирован после падения на стройке на Пулковском

Работник упал с высоты на строительной площадке жилого комплекса в Московском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло на стройке на Пулковском шоссе во вторник, 11 февраля. Мужчина пострадал, упав с высоты. Врачи скорой помощи госпитализировали его в медучреждение на улице Костюшко.

Более подробной информации о его состоянии на данный момент нет. Детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой мигрант погиб в пожаре на стройке на Большом Сампсониевском. В МВД уточнили, что рядом со строительной площадкой на Большом Сампсониевском проспекте столпилось много людей. Они мешали работе пожарных.