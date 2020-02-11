Монтажник госпитализирован после падения на стройке на Пулковском

Монтажник госпитализирован после падения на стройке на Пулковском
Фото: pixabay.com

Работник упал с высоты на строительной площадке жилого комплекса в Московском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло на стройке на Пулковском шоссе во вторник, 11 февраля. Мужчина пострадал, упав с высоты. Врачи скорой помощи госпитализировали его в медучреждение на улице Костюшко.

Более подробной информации о его состоянии на данный момент нет. Детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой мигрант погиб в пожаре на стройке на Большом Сампсониевском. В МВД уточнили, что рядом со строительной площадкой на Большом Сампсониевском проспекте столпилось много людей. Они мешали работе пожарных.

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Монтажник госпитализирован после падения на стройке на Пулковском
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