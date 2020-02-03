Молодой мигрант погиб в пожаре на стройке на Большом Сампсониевском

Пожар произошел в бытовке на строительной площадке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожар произошел в бытовке на строительной площадке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На территории строительной площадки в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На месте обнаружено тело в сильно обгоревшем состоянии.

Погибшим оказался гражданин одного из среднеазиатских государств 2000 года рождения. Признаков насильственной смерти на его теле не выявлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 2 февраля. В МВД уточнили, что рядом со строительной площадкой на Большом Сампсониевском проспекте столпилось много людей. Они мешали работе пожарных.

Возгорание произошло в бытовке. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

В полиции добавили, что на стройплощадке обнаружено 25 граждан, нарушивших правила въезда в РФ. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре в садоводстве «Грузино-6» погиб мужчина.