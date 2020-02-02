В дачных пожарах в Ленобласти погибли несколько пенсионеров

Огонь объял дома в садоводстве «Кировец» и «Грузино-6».

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщили сотрудники правоохранительных органов. Первый пожар случился первого февраля в садоводстве «Кировец» – там огонь охватил дачный дом. После того, как спасатели ликвидировали возгорание, среди обломков и пепла нашли тело пожилого мужчины – 65-летнего хозяина участка.

Тем же вечером пожар вспыхнул в садоводстве «Грузино-6». В результате погиб мужчина – его череп был пробит, скорее всего, он перед смертью упал и сильно ударился. Его личность пока устанавливается – по предварительным данным, скончался 64-летний петербуржец. Он мог находиться на участке незаконно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в «Лениздате» локализовали силами 128 спасателей. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Для размещения эвакуированных «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.