Пожар в «Лениздате» локализовали силами 128 спасателей

Пожар в &#171;Лениздате&#187; локализовали силами 128 спасателей
Для тушения пожара воду брали в том числе из реки Фонтанки. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на набережной Фонтанки спасатели локализовали пожар в бизнес-центре «Лениздат».

Возгорание произошло сегодня, 2 февраля, в здании 59А. Открытое горение было ликвидировано в 11:25, ранг пожара снизили с №2 до №1-Бис. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, из здания ранее эвакуировали пять человек, они не пострадали.

На месте происшествия работает 128 пожарных и 32 спецмашины. Также туда направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

Сведений о возможных пострадавших не поступало. Для размещения эвакуированных «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.

Кадрами с места происшествия петербуржцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что горение произошло на четвертом этаже пятиэтажного здания.

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