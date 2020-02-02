Пожар в «Лениздате» локализовали силами 128 спасателей

В Петербурге на набережной Фонтанки спасатели локализовали пожар в бизнес-центре «Лениздат».
Возгорание произошло сегодня, 2 февраля, в здании 59А. Открытое горение было ликвидировано в 11:25, ранг пожара снизили с №2 до №1-Бис. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, из здания ранее эвакуировали пять человек, они не пострадали.
На месте происшествия работает 128 пожарных и 32 спецмашины. Также туда направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.
Сведений о возможных пострадавших не поступало. Для размещения эвакуированных «Пассажиравтотранс» направил к «Лениздату» два автобуса.
Кадрами с места происшествия петербуржцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что горение произошло на четвертом этаже пятиэтажного здания.