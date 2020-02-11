Самосвал попал в ДТП на юге Петербурга

На юге Петербурга произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля.

«Притерлись на пересечении Краснопутиловской и Народного Ополчения, проезд затруднен, службы отсутствуют», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проезд затруднен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».