Самосвал попал в ДТП на юге Петербурга

Самосвал попал в ДТП на юге Петербурга
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На юге Петербурга произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля.

«Притерлись на пересечении Краснопутиловской и Народного Ополчения, проезд затруднен, службы отсутствуют», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проезд затруднен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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