Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях

Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях
Календарь. Фото: pixabay

В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта) придутся на выходные. Это значит, что следующие за ними дни, то есть понедельники, будут нерабочими. Рабочая неделя продлится четыре дня — с 10 по 13 марта.

В 2020 году те, кто работает по стандартному графику, смогут отдохнуть 118 дней, среди которых будут не только выходные, но и праздники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава СПЧ заявил, что согласен с просящими дополнительных выходной людьми, которые работают не покладая рук за маленькую зарплату. Однако, по словам Фадеева, это не значит, что все российские работники должны отдыхать в канун Нового года.

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