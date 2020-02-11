Ургант пошутил про казино в квартире депутата

Ургант пошутил про казино в квартире депутата
Иван Ургант как всегда весьма остроумен. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Шоу «Вечерний Ургант» не обошло стороной ситуацию с бывшим главой «МО» Введенский, у которого в квартире нашли подпольное казино. Передача появилась на видеохостинге Youtube сегодня, 11 февраля.

Иван Ургант отметил, что вся сложившаяся ситуация с изъятием у бывшего депутата столов для игры в покер и игровых автоматов, очень кинематографична. Кроме этого, Ургант иронично предположил, что Олег Калядин не знал о наличии в его квартире казино, которую он просто сдавал за 30 фишек в месяц.

Напомним, что из квартиры депутата были изъяты четыре стола для покера, рулетка, десяток игровых автоматов, фишки и карты. Это всё было обнаружено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, когда они посетили квартиру, которую Калядин сдавал в аренду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат ушел в отставку после новостей о казино в его квартире.

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