Петербургский чиновник ушел в отставку после новостей о казино в его квартире

Петербургский чиновник ушел в отставку после новостей о казино в его квартире
Олег Калядин. Фото: https://spb.er.ru/

Депутат Олег Калядин, который возглавлял МО «Введенский», написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в муниципальном образовании, теперь главой муниципалитета станет Алексей Асанов, который на протяжение 11 лет является депутатом МО «Введенский». Помимо этого, он также возглавляет комиссию по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и ЧС.

Напомним, о найденном в квартире Калядина казино стало известно 8 февраля. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции наведались в его квартиру, которую он сдавал в аренду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино.

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