Россияне не платят за ипотеку

В этому году банки-кредиторы могут начать забирать квартиры у неплательщиков. На 1 января 2020 года россияне задолжали по ипотечным выплатам банкам 72,6 млрд рублей. Год назад эта сумма составляла 72,9 млрд. За год сокращение объёма кредитов на покупку жилплощади оказалось незначительным – 310 млн рублей.

В стране уже более 23,3 тысячи квартир с ипотечными долгами. Об этом сообщает коллекторское агенство»Деловой консультант».

Ипотечные задолженности помолодели на фоне увеличения спроса на кредиты для покупки жилья. Среди этих кредитов не только заём на жильё для проживания, но и для сдачи в аренду. При чём, какие-то квартиры могут иметь низкую ликвидность, за счёт чего заемщикам проблематично продать их по цене рынка, чтобы иметь возможность полностью произвести расчёт с кредиторами. Тогда при отказе от погашения задолженности, начинаются судебные тяжбы, которые могут затягиваться на года. По итогу, такая квартира может оказаться на торгах и уйти с дисконтом до 40%.

Лидирует по задолженностям Москва. На столичных заёмщиков приходится 12, 8 миллиардов кредитов.

В Санкт-Петербурге объём долгов по ипотеке за год уменьшился, но всё равно составляет весомые 3,2 миллиарда рублей.