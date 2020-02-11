В Ленобласти идет охота на волков

За неделю в Ленобласти во время любительской и спортивной охоты застрелили 14 волков.

Например, недалеко от поселка Рахья во Всеволожском районе нашли тела трех убитых хищников.

«Туши не брошены. Шкура достанется охотникам как трофей, а головы отправят ветеринарам для проверки на бешенство»,- сообщили в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В ведомстве отметили, что убитые под Рахьей грозили мраморным быкам с одного из племзаводов.

В Ленобласти насчитывается более 1250 особей волка.

Сообщения об охоте на волков вызвали дискуссию в соцсетях. Большинству стало жалко диких животных. Некоторые собачники, которые ночью выгуливают собак в Ленобласти, стали интересоваться, в каких районах обитают волки.

«Разговаривала с опытным охотником, волк никогда не нападет на человека. Это человек человеку волк. От таких постов больше вреда, чем пользы. Человека, который находится в не стабильном психическом состоянии они могут спровоцировать на определенные действия», — пишет Татьяна в группе «Наш дом — Рахья» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что центр с волками-психотерапевтами располагается в Тосненском районе Ленобласти. Просто так неподготовленного человека сюда никто не пустит. Чтобы зайти в вольер, нужно сначала обрести внутренний покой с помощью серии психотренингов.