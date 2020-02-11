Автобусные маршруты между Ленобластью и Петербургом не закроют

Ленобласть и Петербург согласовали сохранение нескольких автобусных маршрутов, связывающих города области со станциями петербургского метрополитена.

Летом будут работать маршруты: «Всеволожск — Финляндский вокзал», «Новоселье — станция метро «Проспект Ветеранов», Форносово — станция метро «Купчино» и Шлиссельбург — станция метро «Улица Дыбенко», сообщили в пресс-службе областного правительства. Эти маршруты планируется перевести из разряда коммерческих в социальные.

Кроме того, принято решение продублировать 32 межрегиональных коммерческих маршрута, которые будут отменены.

Ранее сообщалось, что согласно представленному проекту транспортной реформы, проведение которой планируется в Петербурге, ряд важных для сообщения города и области маршрутов будут отменены. После заявления властей Ленинградской области о том, что, в случае реализации этих планов, они будут вынуждены подать в суд, петербургский Комитет по транспорту заверил, что смежные маршруты останутся неизменны.

Напомним, gazeta.spb.ru сообщала о том, что областные чиновники остались недовольны проектом транспортной реформы, которую планируют проводить в Петербурге летом 2020 года. Власти Ленобласти возмущены отменой маршрутов, которые курсируют на стыке двух регионов. Начальник транспортного управления Ленинградской области Павел Постовалов объясняет, что городское руководство намерено «сломать» систему, формировавшуюся десятилетиями, которая была привычной и удобной в равной степени для жителей Санкт-Петербурга и области.