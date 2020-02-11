«Пробке быть». На пересечении Ленинского и Зины Портновой произошло тройное ДТП

Вечером 11 февраля на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не поделили Nissan, KIA и ГАЗель. ДТП осложнило проезд другим участникам дорожного движения.

«Ниссан, Киа и Газель сообрази на троих на перекрестке Ленинского проспекта и Зины Портновой. Пробке быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».