Появились подробности массового ДТП на Витебском

Появились подробности массового ДТП на Витебском
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Фото: vk.com/spb_today

Появились подробности массового ДТП, которое произошло у метро «Купчино» и заблокировало движение по Витебскому проспекту.

Выяснилось, что в ДТП попали семь машин, а не десять, как сообщалось ранее.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло в 15:25, около дома 108 по Витебскому проспекту. Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, 39-летний водитель не справился с управлением и въехал по касательной в шесть машин, стоявших на светофоре.

В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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