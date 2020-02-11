В Петербурге каршеринг врезался в иномарку с московскими номерами

Вечером 11 февраля на пересечении проспекта Маршала Жукова и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием кроссовера «Яндекс.Драйв» и легкового автомобиля Ford с московскими номерами. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Поездка водителя из Москвы в Петербург омрачилась аварией. ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода.

В результате ДТП никто не пострадал, однако Ford получил небольшие повреждения. Теперь машину ждет ремонт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».