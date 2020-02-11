В Кировском районе пешеход погиб после наезда машины

Водительница наехала на мужчину, который скончался на месте от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД. Все случилось в Кировском районе под Сологубовкой. Автомобиль под управлением женщины наехал на мужчину на 17 километре дороги «Павлово – Луга». Непонятно, как именно произошла авария – возможно, пешеход переходил дорогу вне зоны «зебры» и водительница не заметила его. В результате мужчина получил серьезные травмы и умер. Его личность пока не установлена, на вид мужчине около 45 лет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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