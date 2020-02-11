На шоссе Революции под колесами автобуса пострадал мужчина

На шоссе Революции под колесами автобуса пострадал мужчина
Автобус наехал на пешехода. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пешеход получил тяжкий вред здоровью. За его жизнь борются врачи.

Все случилось сегодня вечером, 11 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а затем в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на шоссе Революции недалеко от дома номер 31. Мужчина переходил дорогу вне «зебры», когда на него наехал автобус. Уточняется, что внутри общественного транспорта находился только водитель.

В результате пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован. Непонятно, каково его состояние сейчас. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе пешеход погиб после наезда машины. Непонятно, как именно произошла авария – возможно, пешеход переходил дорогу вне зоны «зебры» и водительница не заметила его.

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