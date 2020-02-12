Волочкова шокировала поклонников синими ступнями

Балерина рассказала, почему ее ноги выглядят так.

Об этом стало известно 11 февраля. Фотография появилась в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой. Она, придя в гримерную после благотворительного концерта, показала свои ноги. После 12 часов нагрузок пальцы и ступни танцовщицы посинели и выглядят ужасно. Волочкова не постеснялась выложить уставшие после пуант ноги и заявила, что хочет, чтобы люди понимали – балет это серьезные труд.

Артистка признавалась, что из-за длительной карьеры ее ноги деформировались, так что даже обычная ходьба иногда доставляет ей дискомфорт. Волочкова не может решиться на операцию, потому что боится долгого восстановления. Также врачи не могут обещать, что балерина вновь сможет танцевать после хирургического вмешательства.

ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова перенесла свадьбу с загадочным возлюбленным.