Трамп объявил о новых увольнениях из-за импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом домов лишаться своих должностей еще ряд сотрудников, которые причастны к делу об импичменте.

По его словам, часть сотрудников ждет сокращение или перевод на другую работу, сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уволенный из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и «сливал» информацию.

Накануне Трамп уволил трех чиновников, которые давали показания по делу об импичменте.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.