Три машины сгорели на проспекте Кузнецова

Рано утром 12 февраля в Красносельском районе сгорели сразу три машины. Сообщение о возгорании поступило 04:31.

На проспекте Кузнецова у дома № 29 загорелся автомобиль KIA, после огонь перешел на припаркованные рядом машины KIA и Renault. В 05:32 с огнем удалось справиться, сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти. В итоге KIA сгорел полностью, а у остальных выгорели моторный отсек и задний бампер.

В ликвидации огня принимали участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по Первомайскому проспекту неизвестные подожгли Porsche Panamera. Об этом рассказал владелец автомобиля в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».