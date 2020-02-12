После гибели студента на уроке физкультуры в Волхове возбудили уголовное дело

После гибели подроста в Волхове на уроке физкультуры возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.

В ведомстве отметили, что телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре 10 февраля. Он пришел на занятия по физкультуре и ему вдруг стало плохо. Подросток скончался прямо во время пары – его жизнь не успели спасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка наехала на 17-летнего юношу в зоне пешеходного перехода на улице Софийской. Подросток получил тяжелые травмы и доставлен в больницу