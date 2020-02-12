На Васильевском бомж пырнул собутыльника в салоне красоты, где они делали ремонт

В Василеостровском районе конфликт двух рабочих закончился поножовщиной в салоне красоты, где они делали ремонт. Они устроили посиделки с алкоголем на рабочем месте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 11 февраля, 30-летний бомж ударил ножом своего знакомого и сам вызвал полицию. Они делали ремонт в салоне красоты в доме №4 по проспекту КИМа.

Мужчины выпили на рабочем месте и поссорились, в результате чего один из них ударил ножом другого. Пострадавшим оказался житель Кемерово. Его госпитализировали в Покровскую. больницу в тяжелом состоянии.

На виновника происшествия составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга.